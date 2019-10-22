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80 gram eroin ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 80 gram eroin ele geçirildi.

22.10.2019 22:11

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 80 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde Kahramanmaraş Gaziantep kara yolunda uygulama yapan ilçe jandarma ekipleri şüphelendikleri 34 JIH 04 plakalı otomobili durdurarak, arama yaptı.

Ekipler arama neticesinde birer gram paketler halinde hazırlanan ve satışa hazır toplamda 80 gram eroin ele geçirdi.

Otomobilde bulunan şüpheliler F.E, ile N.E'yi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen iki şüpheli mahkemece tutuklandı.

80 gram eroin ele geçirildi

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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