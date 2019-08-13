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80 hektarlık alanı küle çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltında

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda 11 saatlik çalışmayla söndürülen ve 80 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangını çıkarttığı iddia edilen şahıs, polis tarafından oturduğu çay ocağında gözaltına alındı.

13.08.2019 12:50 80 hektarlık alanı küle çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltında
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda 11 saatlik çalışmayla söndürülen ve 80 hektarlık alanın yanmasına sebep olan yangını çıkarttığı iddia edilen şahıs, polis tarafından oturduğu çay ocağında gözaltına alındı. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün öğlen saat 13.30 sıralarında çıkan ve 80 hektar alanın küle döndüğü orman yangınında yeni bir gelişme yaşandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T., bahçesindeki otları yakmak istediği sırada sıçrayan bir kıvılcımla yangına sebebiyet verdi. İddiaları değerlendiren Marmara Adalar Cumhuriyet Savcılığı H.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından Marmara Polis Merkezi ekipleri H.T.'yi şüpheli sıfatıyla oturduğu çay ocağında gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. önce evine götürülerek burada keşif yapıldı, ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.
(Derya Evren - Ahmet Küçükkaraca - Bahadır Demirçeviren/İHA)

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Kaynak: İHA

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