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80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı

VAN'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen 4'üncü ihale sonunda 27 bin 100 liraya satıldı.

07.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:50 80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı

VAN'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen 4'üncü ihale sonunda 27 bin 100 liraya satıldı.

Geçen  ayında 'da dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında el konuldu. Ticaret Bakanlığı, trüf mantarlarını 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden satışa çıkardı. Van Gümrük Müdürlüğü, piyasada kilogram fiyatı 2 bin Avro olan trüf mantarlarının satışa esas bedelini 1 milyon 10 bin lira olarak belirledi. E-ihale sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişilerin katılabildiği ihale için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 100 bin lira teminat yatırma şartı getirildi.

İLK 3 İHALEDE ALICI ÇIKMADI

23 Aralık'ta yapılan 1 gün süreli ilk online ihalede açık artırma 505 bin liradan başlatıldı. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen ve Tarım Bakanlığı'ndan tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları bulunan mantarlara ilk ihale sonunda alıcı çıkmadı. 25 Aralık'ta yapılan ikinci ihalede satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin liradan 505 bin liraya düşürüldü. Açık artırmanın 252 bin liradan başladığı ikinci online ihale ve ardından yapılanı 3'üncü ihalede de alıcı çıkmadı.

4'ÜNCÜ İHALEDE SATILDI

3 Ocak'ta düzenlenen 4'üncü ihalede trüf mantarlarının satışa esas bedeli 18 bin lira olarak belirlenirken, açık artırma 9 bin liradan başladı. Dün sona eren ihalede 80 kilo trüf mantarı 27 bin 100 lira bedel ile Bursa'dan bir alıcıya satıldı. Diğer yandan Van'da kaçak yakalanan 10 kilo trüf mantarı da yine e-ihale ile satışa sunuldu. İkinci grup trüf mantarı üçüncü ihaleyle yapılan açık artırma sonucunda 6 bin 750 lira bedel ile İstanbul'dan bir alıcıya satıldı.

Ürünlerin ihale bedelinin, ihale sona erdikten sonra 2 işgünü içerisinde ödenmesi gerekiyor. Trüf mantarları, yeraltından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor. Ticaret Bakanlığı taze meyve sebze, bakliyat gibi gıda ürünlerini bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuyor. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürüyor. Bekletilmeyecek eşyalar 1 gün ilanda, ilanı takip eden 1 işgünü ise teklife açık halde bulunuyor.



Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele, Aralık, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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