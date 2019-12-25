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80 kilo trüf mantarı alıcısını bekliyor

Ticaret Bakanlığının ilk gün 1 milyon 10 bin lira bedelle satışa çıkardığı 80 kilo trüf mantarı için yapılan ikinci ihale başladı.

25.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:33 80 kilo trüf mantarı alıcısını bekliyor
Ticaret Bakanlığının ilk gün 1 milyon 10 bin lira bedelle satışa çıkardığı 80 kilo trüf mantarı için yapılan ikinci ihale başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten el konulan 80 kilogram trüf mantarı, 23 'ta bir gün süren ihale ile satışa çıkarılmıştı. Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen ve Bakanlığın www.eihale.gov.tr adresi üzerinden esas bedeli 1 milyon 10 bin TL olarak satışa çıkarılan trüf mantarı alıcı bulamamıştı. Piyasada kilosu 2 bin euro olan trüf mantarı için bugün Ticaret Bakanlığı ikinci bir ihale açtı. Bugün saat 10.05'te başlayan ihale, 26 Aralık Perşembe günü 10.05'te sona erecek.

Yine açık artırma usulü olacak ihale için yaklaşık 80 kilo trüf mantarının satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin liradan 505 bin liraya düşürülmüştü. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarı, dünyada en pahalı mantar olarak biliniyor. - VAN

Aralık, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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