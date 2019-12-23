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80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı

TİCARET Bakanlığı, Van'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarını bugün açık artırmayla satışa çıkardı.

23.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:14 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı

TİCARET Bakanlığı, 'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarını bugün açık artırmayla satışa çıkardı. 505 bin liradan başlayan açık artırma 24 yarın sona erecek.

Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu. Ticaret Bakanlığı, trüf mantarlarını 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden satışa çıkardı. 1 gün sürecek online ve açık artırma usulü ihale yarın saat 10.05'te sona erecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişi isteyen herkes siteye üye olma şartıyla katılabiliyor. İhaleye girmek için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 100 bin lira teminat yatırmak gerekiyor.

Yaklaşık 80 kilo trüf mantarının satışa esas bedeli Van Gümrük Müdürlüğü tarafından 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin Avro olan trüf mantarının ihalesinde açık artırma 505 bin liradan (kilosu 6 bin 300 lira) başlatıldı. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde +4 derecede uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarları ile ilgili her türlü bilgi ve fotoğraflar web sitesinden görülebilecek. Ürünlerin ihale bedeli, ihale sona erdikten sonra 2 iş günü içinde ödenecek. Mantarların Tarım Bakanlığı tarafından yapılmış tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları da bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı taze meyve sebze, bakliyat gibi gıda ürünlerini bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuyor. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürüyor. Bekletilmeyecek eşyalar 1 gün ilanda, ilanı takip eden 1 işgünü ise teklife açık halde bulunuyor.

 



Kaçakçılıkla Mücadele, Van, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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