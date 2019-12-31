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80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu "Cehenneme düştük" paylaşımıyla dikkat çekti

80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun, bir süre önce evden kaçtığı öne sürülmüştü. İzini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı. Oyuncu, paylaşımında "Cehenneme düştük" notuyla dikkat çekti.

31.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:30

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu, uzun süre en çok konuşulan isimlerden olmuştu. Özel hayatıyla ilgili herkesin adım adım takip ettiği Miraloğlu, geçen hafta eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçmıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

"Evden kaçtı" haberlerinden sonra izini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada uzun bir süredir paylaşım yapmayan oyuncu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.

"AMERİKA'DA CEHENNEM HAYATI YAŞIYOR"

Takvim'in haberine göre, cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.

"TEYZEME GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN KAÇMIŞTI

Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" diyerek eşinden izin istemişti. 80 yaşındaki Patrick'in ise Miraloğlu'na inanmayarak bir sözleşme imzalatıp eşini Chicago'ya götürmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyerek taksiyle evden kaçtığı öne sürülmüştü.

80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu

Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
NE GÜZEL HAYAT: ne o sevdiceğin parayı kesince cehenneme düştük oluyor?
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BU NE LAN: yenimi anladın. mübarek insan. hayret bi şey ya.
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BUSE: bazen ne kadar birbirine aşık olsan da küçücük kavgalar büyüyüp ev terketmeye kadar gidebiliyor ama aranızdaki aşk bağı herşeyi onarmaya yeterde artar meltemcim umarım barışır ve bir ömür daha mutlu olursunuz. sizleri seviyorum canlarım sonsuz mutluluklar diliyorum.
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ADA: düştüğün yerden hiç çıkamassın umarım
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EMRE: Yok mu beni de alıp koca edecek 70-80 yaşında tek ayağı çukurda zengin bir amerigalı bayan
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YAŞLI KURT: KIZIM U YAŞADIĞIN DÜNYADAKİ CEHENNEMİN. AHİRETTEKİ ATEŞ ÖYLE VAHİM Kİ . GEL TEKRAR İSLAMİYETE
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SAMET: Gündemde kalabilmek için reklam kokan hareket bunlar.
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YAVAN: AMAÇ ZATEN REKLAM OLMAKTI 2 GÜNLÜĞÜNE OLDUN İŞTE YETER
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