80’lik kardeşlerin baltalı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 88 yaşındaki kişinin kardeşi tarafından baltayla yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Ö. (80) ile ağabeyi İsmail Ö. (88) arasında ilçedeki pazar yerinde dün yaşanan kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Mehmet Ö'nün baltayla ağabeyinin başına vurduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtta, Mehmet Ö'nün, ağabeyi İsmail Ö'nün kafasına baltayla vurması ve yere düşen ağabeyine saldırmaya devam ederken, çevreden bir kişinin müdahalesi görülüyor.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Ö. (80) ile ağabeyi İsmail Ö. (88) arasında dün pazar yerinde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Ö, baltayla ağabeyinin başına vurmuştu. Yaralanan İsmail Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Mehmet Ö'nün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, İsmail Ö'nün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.