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80 metre yükseklikten boşluğa düşen madenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında 80 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi.

09.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:4080 metre yükseklikten boşluğa düşen madenci hayatını kaybetti
'ın ilçesinde bir maden ocağında 80 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde akşam saatlerinde ruhsatsız bir ocakta meydana geldi. İddiaya göre maden ocağında malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düşen yabancı uyruklu Abbas (25) isimli işçi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ve polis ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu ocaktan çıkartılan gencin cesedi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Türk Tarih Kurumu, Zonguldak, Kilimli, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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