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80 metreden yuvarlanan tır'ın şoförü yaralandı

80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 80 metrelik yamaçtan yuvarlanan TIR'ın şoförü Osman Korkuluklu (52), yaralandı.

31.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:55
80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı
GAZİANTEP'in ilçesinde, 80 metrelik yamaçtan yuvarlanan TIR'ın şoförü Osman Korkuluklu (52), yaralandı.
Kaza, dün gece Mahallesi'nin Kurutepe mevkisinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Osman Korkuluklu (52) yönetimindeki çimento hammaddesi yüklü 31 Z 2858 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yamaçtan yuvarlandı. Korkuluklu son anda kapıyı açıp araçtan atlarken, yaklaşık 80 metre yuvarlanan TIR, hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Mahalle sakinleri, aynı bölgede daha önce de kazalar yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.
80 metreden yuvarlanan tır'ın şoförü yaralandı

Kayabaşı, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA


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