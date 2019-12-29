80 milyon lira büyük ikramiye çekilişinde son hazırlıklar yapıldı

Milyonların hayalini süsleyen 80 milyonluk büyük ikramiye talihlisini bekliyor. 80 milyon lira tutarındaki banknot desteleri hazırlanırken, çekiliş için numaraların bulunduğu küreler kontrol edildi.

DENEME ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesi deneme çekilişi gerçekleştirdi. Müdürlüğün Kızılay binasında gerçekleştirilen deneme çekilişi, ilk kez basına açık şekilde düzenlendi.

Çekiliş öncesi, çekilişte kullanılacak toplar noter huzurunda tek tek tartıldı. Ardından noter huzurunda deneme çekilişi gerçekleştirildi. Programı Milli Piyango İdaresi yetkilileri de takip etti.

500 KİLO AĞIRLIĞINDA

Milli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor.

Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.

"DEPOLARDA BİLET KALMADI"

Milli Piyango İdaresi'nde 1974 yılından bu yana çalışan Daire Başkanı Murtaza Çakır, bilet satışlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Biletlere geçen sene olduğu gibi yoğun bir talep var. Şu an Ankara'daki depolarımızda hiç bilet kalmadı. Şubelerimizde ve bayilerimizde satışlar devam etmekte, ayrıca sayısal loto terminallerinde de biletler satılmakta. 7 adet sanal bayimiz var, onlarda da internet üzerinden satışlar devam etmekte" dedi.

"EN ÇOK BİLET İSTANBUL'DA SATILIYOR"

Yılbaşı özel çekilişinde 500 bin tam, 700 bin yarım, 8 milyon 800 bin çeyrek bilete numara tahsis edildiğini aktaran Çakır, "Yani 37 milyon 100 bin adet bilet satışa sunuldu. Bunun 31 milyon kusuru basılan biletler, 5 milyon kusuru de sayısal loto terminallerine tahsis edilen numaralardan oluşuyor. Bunlar satıldığı zaman 2 milyon 905 bin kişi yaklaşık olarak ikramiye kazanacak diye konuştu. Satışların ekonominin geliştiği büyükşehirlerde yoğunlaştığını söyleyen Çakır, En çok biletin satıldığı il İstanbul. İstanbul'da yaklaşık toplam biletin üçte birine yakını satılıyor, hatta belki daha fazlası. Matematiksel olarak büyük ikramiyenin İstanbul'a çıkma şansı fazla; ama yıllardır en ufak ilçelerimize bile çıkabiliyor. Yani bu tamamen tesadüf" ifadelerini kullandı.