Haberler » Ekonomi » 80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu - Ekonomi

80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayiler önünde kuyrukların oluşmasına neden oldu. Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i ise satıldı.

26.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:48

Milli Piyango İdaresi'nin ayında 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğunu açıklamasının ardından satışa çıkan biletler şansını arayanlar tarafından büyük ilgi gördü. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek ise 20 TL'ye satılırken çekilişe bir haftadan az zaman kalan biletler tükenme noktasına geldi.

ANTALYALILARA 2 BÜYÜK İKRAMİYE İSABET ETTİ

Son 3 yılda 2 büyük, 1 de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği 'da, bayiler önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ndeki bilet bayisi önünde vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

MİNİK ÇINAR'IN HAYALİ GÜLÜMSETTİ

Serap Kaynar, büyük ikramiyenin çıkması halinde çocuğunun geleceğine harcayacağını, mutlaka bir ev alacağını söyledi. Büyük ikramiyenin tamamını 15 yaşındaki torununa vereceğini belirten Aysel Çot (65) da, "Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım. Hepsini torunuma vereceğim" dedi. Bilet alan Fatma Aksu, "Hayır yapıp ev alacağım. Torunlarıma ve çocuklarıma faydam elbette olacak" derken, babasıyla bilet almaya gelen Çınar Karaman (5) ise, "Büyük ikramiye bana çıkarsa uçağa binip Ankara'ya gideceğim. Anneme, babama da veririm" dedi.

Saliha Kirli de (80), tekerlekli sandalyesiyle geldiği bayinin önünde şansını kendi elleriyle çekmek için kuyruğa girdi. Uzun süre sıranın kendisine gelmesini bekleyen Kirli, biletini aldıktan sonra "7 çocuğum var, hepsine ev alacağım. Evleri yok. Yoksullara yardım edeceğim. Ben yaşlıyım kendime harcamam" dedi.

80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu

Milli Piyango İdaresi, Antalya, Aralık, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:57   BoJ / Kuroda: BoJ gerekirse para politikalarını gevşetebilir - Ekonomi
12:54   Giresun pidesi ve çayına coğrafi işaret alınması hedefleniyor - Ekonomi
12:54   Büyükşehir'den 3,5 milyon TL'lik yatırım - Ekonomi
12:52   Yerli otomobile Kars'tan talip çıktı - Ekonomi
12:49   Egeli ihracatçılar 2020'de rekor hedefliyor - Ekonomi
12:15   Son dakika: Erdoğan: Kanal İstanbul'u gerekirse milli bütçeyle de yaparız - Ekonomi
11:38   80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu - Ekonomi
11:25   Elektrik ve doğal gazda abonelik işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor - Ekonomi
11:06   Güvenlik Korucuları, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını istemiyor - Ekonomi
11:03   Son dakika: Borsa İstanbul 114 bin puanı aşarak rekor tazeledi - Ekonomi
26.12.2019 13:00:31