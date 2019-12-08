80 milyonluk kuyruk! Eminönü'ndeki yılbaşı bileti kuyruğu havadan görüntülendi

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesine akın etti.

Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 80 MİLYON LİRA

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu açıkladı. Tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletin 20 liradan satılacağı duyuruldu.

Mili Piyango İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Aralık 2019 (2020 Yılbaşı) özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL'dir. Bunun dışındaki ikramiyeler ise 1 adet 8 milyon, 10 adet bir milyon, 30 adet 100 bin, 100 adet 10 bin, 200 adet 5 bin TL'dir. Ayrıca 500 adet bin TL, 10 bin adet 400 TL, 40 bin adet 300 TL, 200 bin adet 200 TL, 700 bin adet 160 TL, 2 milyon adet 80 TL, 63 teselli ikramiyesi 80 bin TL olmak üzere toplam ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 905 karşılığında 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak" denildi.

BÜYÜK İKRAMİYE SATILAN BİLETE ÇIKANA KADAR ÇEKİLİŞ DEVAM EDECEK

Açıklamada, tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletin ise 20 TL olduğu belirterek, "9 Aralık 2019 çekilişinin kaldırılması nedeniyle, yılbaşı biletleri 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren satışa sunulacaktır. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

NİMET ABLA NEDEN RAĞBET GÖRÜYOR?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde en çok rağbet gören gişe yine Nimet Abla oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'daki Nimet Abla şubelerinin önünde kuyruklar da gün geçtikçe artıyor.

Annesinin adı Sıdıka Babasının adı Raşit olan Nimet Abla 1899 yılında İstanbul' da dünyaya geldi. Asıl adı Melek Nimet Özden'dir. Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla'nın ilk biletçilik temelleri atıldı.

Eşi İsmail Bey Tayyare piyango biletlerinin ser bayisi olarak biletleri, tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıttı. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğradı ve kapanma noktasını getirdi.

Bu zor günlerde işin başına geçen Nimet Abla Türk Tayyare Cemiyetinin müdürü Merhum Fikret Bey ile görüşüp cemiyetin bir numaralı bayilik anlaşmasını yaptı.

1931 YILINDA BÜYÜK İKRAMİYE SATTIĞI BİLETE ÇIKTI

1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla'nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ''Talih Nimet Abla'dan doğuyor '' inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye'nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardır.

1938 yılında zamanın valisi ve belediye başkanı merhum Lütfü Kırdar'ın Eminönü meydanının genişletilmesiyle ilgili başlayan istimlâk çalışması nedeniyle şimdiki yerine taşındı.

PİYANGO TARİHİNE GEÇTİ

Satmış olduğu biletlerden çıkan büyük ikramiyeleri gazetelerde yayınlatır ve iş yerine asarak reklamını yapardı. İnançlarına bağlı olan Nimet Abla ilk Türk iş kadınları arasında yerini almış ve piyango tarihine damgasını vurmuştur.

1963 yılının Ağustos ayında Esentepe ' de kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı. İç tasarımı 1980 yılında tamamlanmıştır. Bu camiye bir gelir kaynağı elde etmesi için 1971 yılında boğazdaki villasını satarak Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm gayrimenkullerini vakfa bağışladı.

1978 YILINDA VEFAT ETTİ

Yetmişli yılların başlarına kadar işinin başına gidip şans dağıtmaya çalışan Nimet Abla felç geçirdikten sonra dükkanından ayrı kaldı. Bir müddet felçli yaşayan Nimet Abla 28 Temmuz 1978 yılında vefat ettiğinde İstanbul ünlü simalarından birini daha kaybetmiş oldu.

Nimet Abla hayatını kaybetmiş olsa da onun uğurlu elinin hala Bahçekapı Eminönü Meydanı, Bakırköy İstanbul Caddesi ve Sirkeci Ankara Caddesindeki gişelerinde umut dağıtmaya devam ettiğine inanılıyor.