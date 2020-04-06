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80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi

80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi Ankara'da korona virüse yakalanan 80 ve 89 yaşlarındaki çift, 13 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi.

06.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:34
80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi
ANKARA - Ankara 'da korona virüse yakalanan 80 ve 89 yaşlarındaki çift, 13 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları, çifti alkışlarla uğurladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs, Türkiye'de bugüne kadar 27 bin 69 kişide görüldü. 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 42 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde korona virüse yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı. 13 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çift, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. 80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Sağlık

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80 ve 89 yaşlarındaki çift korona virüsü yendi
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