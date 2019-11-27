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80 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevi'nde kalan 3 kadın için doğum günü kutlaması yapıldı.

27.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:3380 yaşında ilk doğum gününü huzurevinde kutladı

MERSİN'in ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevi'nde kalan 3 kadın için doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü kutlananlardan 80 yaşındaki Sabahat Doğan'ın ilk kez yaş gününü kutladığı öğrenildi.

Erdemli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevi yaşlılar için doğum günü etkinliği düzenledi. Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ile Orhan Akçaalev (75) için düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları da mini bir konser verirken huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Orkestra eşliğinde doğum günü kutlaması gerçekleştirilirken, pastalar kesildi.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Habib Altın, huzurevinde kalan yaşlılar için sık sık etkinlikler yaptıklarını belirterek, "3 sakinimizin yaş günlerini birlikte kutladık. Ancak Sabahat Doğan'ın bundan önce hiç doğum günü kutlanmadığını öğrendik. Bunun üzerine ilk kez 80'inci yaş günü kutlamasını merkezde birlikte yaparak, mutlu olmasına neden olduk" dedi.

80 yıldır kendisi için hiç yaş günü kutlaması yapılmadığını ifade eden Sabahat Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için yaş günü kutlaması için pasta hazırlayan kurum yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler" diye konuştu.

Kutlamalardan sonra huzurevi sakinleri orkestra eşliğinde pasta yedi, gönüllerince hareketli müzik eşliğinde eğlendi.



Erdemli, Güncel

Kaynak: DHA

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