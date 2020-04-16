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80 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Ankara'da korona virüs tedavisi gören 80 yaşındaki Mustafa Durmaz son testlerinin negatif çıkması sonrasında alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

16.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:55
80 yaşında korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu
Ankara 'da korona virüs tedavisi gören 80 yaşındaki Mustafa Durmaz son testlerinin negatif çıkması sonrasında alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Ankara'da 14 gün önce Etimesgut Şehit Sait Öztürk Devlet Hastanesi'ne öksürük, ateş şikayetleri ile başvuran 81 yaşındaki Mustafa Durmaz'a korona virüs teşhisi konuldu. Uzun ve zorlu bir 14 gün geçiren 80 yaşındaki Durmaz, bugün son testlerinin de negatif çıkması sonucunda sağlık çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.

Sağlık çalışanlarını selamlayan Mustafa Durmaz, "Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Burada çalışanlara Allah kolaylıklar ihsan eylesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Mustafa Durmaz, Etimesgut, Ankara, Güncel
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