80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti

Rol aldığı O Hayat Benim dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlenmesi sonucu magazin gündeminde günlerce konuşuldu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan ve gelen tepkilere aldırış etmeyen Miraloğlu'nun "Mutluyum" paylaşımlarının yerini, mutsuzluk videoları aldı.

HÜZÜNLÜ TÜRKÜ PAYLAŞTI

Miraloğlu,3 ay önce evlendiği 80 yaşındaki eşinden boşanma kararı aldı. Kendi içinde çok mutsuz olduğu için bu kararı alan Miraloğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı türkü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya hesabından ünlü halk ozanı Musa Eroğlu'nun hüzün dolu sözleri içeren "Yare söyleme" şarkısını paylaşan Miraloğlu'nun hüzünlü anları sevenlerinin canını sıktı.

"KURTULMAK İSTİYORUM" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ünlü oyuncunun Patrick ile evlendiğini duyuran gazeteci Onur Akay, 2. Sayfa programına, ikilinin boşanma kararını şu sözlerle anlattı: "Dün konuştum daha çok yeni bir olay. Meltem evlendikten sonra eşine aşık bir imaj sergiledi ve mutlu olduğunu gösterdi. İç dünyasında yaşadıklarını anlattığı biriyle konuştum. Sürekli 'Çaresiz kaldım' ve 'Kurtulmak istiyorum' diyormuş. Hep ağlıyor ve boşanmak istiyormuş. Boşanma işlemlerine başlamış ve evden polis ile çıkacakmış. Çünkü en ufak bir tartışma ya da başka bir durumda Amerika'da sorun yaşanıyormuş. Ancak Türkiye'ye dönmeyecekmiş. Eşi de boşanmak istemiyormuş."