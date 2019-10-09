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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Bizimkisi ilk görüşte aşk!

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, sessizliğini bozdu. Miraloğlu, "Bizimkisi ilk görüşte aşk" yorumuyla tartışmalara son noktayı koydu.

09.10.2019 16:45

Yıllar önce yer aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen çocuk rolünü oynayan Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendi.Oyuncunun evliliği magazin gündemine bomba gibi düşerken, gelişmenin ardından oyuncuya tepkiler yağdı.

"BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE"

32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, sessizliğini '2. Sayfa' programına bozdu. Meltem Miraloğlu evliliği hakkında, "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk" dedi.

"EVLİLİK TEKLİFİ ÇOK ROMANTİKTİ"

Aldığı evlilik teklifinin çok romantik olduğunu söyleyen Miraloğlu, "Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın." diye konuştu.

"BEN MUTLUYUM"

Olayın duyulmasının ardından ailesinin büyük tepki gösterdiği iddia edilirken; Meltem Miraloğlu, "Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Bizimkisi ilk görüşte aşk!

Hayat Devam Ediyor, Meltem Miraloğlu, Magazin

YORUMLAR(38)
YAŞ 57:BENLE EVLENSEYDİ DAHA İYİ OLURDU
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ALİBEY:BENDE İNANDIM KIZIM. NE AŞK MIŞ BEE KİMİ KANDIRIYORSUN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAK İÇİN EVLENDİN.
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2 0
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GEREK YOK:İlk görüşde aşkda hep zengilere denk geliyor herhalde.daha hiç bağkur emeklisinin kendinden 40-50 yaş küçük biriyle evlendiğini duymadık ne aşk ama
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GURBETCİ:Evet bencede ilk görüstebirask...para aski.
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ARZU ARZUHALCİ:Bir sene sonra dede toprağa, Balya balya dolarlar kucağa.
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BAYX:yav arkadas bir kerede su fakirlere asik olunda yalan söylemediginiz ortaya ciksin
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NUR:Fakirsen ve iyi kalpliysen sana aşık olabilirim..
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EROL MEHMET YILDIZ:Serveti önemli değilse, servetinden feragat ettiğine dair bir belge imzala da aşkını görelim
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İSYANKAR54:Bizimkisi bir aşk hikayesi siyah beyez MONEY gibi biraz. . . .
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HÜR KOÇ:Yaw he hee!
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