80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı emekli öğretmen Patrick ile evlenerek magazin gündeminin ilk sıralarına oturan oyuncu Meltem Miraloğlu, bir sosyal medya kullanıcısının "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı. Soruya gülen emojiyle yanıt veren oyuncunun evliliği ile ilgili gelen sorulara ise geçiştiren yanıtlar vermesi dikkatlerden kaçmadı.

"HAYATIMDA ALDIĞIM EN DOĞRU KARAR"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de iş teklifi gelmediği için Amerika'ya yerleştiğini söyleyen Meltem Miraloğlu, önceki gün de Instagram'dan zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınladı. Miraloğlu, tren raylarında çekildiği bu fotoğrafın altına "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir" notunu düştü.

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNERİM"

32 yaşındaki oyuncu yine bir takipçisinin "Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?" sorusuna ise "Evet dönerim" yanıtını verdi.

"DEDEYLE ARAN NASIL?"

Sosyal medyada gelen her yoruma cevap vermeye çalışan Miraloğlu, 80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine 'gülen surat' emojisiyle karşılık verdi.