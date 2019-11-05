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80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı

80 yaşındaki Amerikalı Patrick'le evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, takipçisinin "Dedeyle aran nasıl" sorusuna gülen emojiyle cevap verdi.

05.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:37

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı emekli öğretmen Patrick ile evlenerek magazin gündeminin ilk sıralarına oturan oyuncu Meltem Miraloğlu, bir sosyal medya kullanıcısının "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı. Soruya gülen emojiyle yanıt veren oyuncunun evliliği ile ilgili gelen sorulara ise geçiştiren yanıtlar vermesi dikkatlerden kaçmadı.

"HAYATIMDA ALDIĞIM EN DOĞRU KARAR"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de iş teklifi gelmediği için Amerika'ya yerleştiğini söyleyen Meltem Miraloğlu, önceki gün de Instagram'dan zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınladı. Miraloğlu, tren raylarında çekildiği bu fotoğrafın altına "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir" notunu düştü.

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNERİM"

32 yaşındaki oyuncu yine bir takipçisinin "Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?" sorusuna ise "Evet dönerim" yanıtını verdi.

"DEDEYLE ARAN NASIL?"

Sosyal medyada gelen her yoruma cevap vermeye çalışan Miraloğlu, 80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine 'gülen surat' emojisiyle karşılık verdi.

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu

Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Türkiye, Magazin


YORUMLAR (19)
ZX:Oooohhhh kebap kebap... Yakında bir de freelancer bulursun gel keyfim gel...the real american dream
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YANİ:amerika ve amerikalıları sevdiğini söylemiş vb. tarih bigiside zayıf amerikalılar diye bir ırk yoktur. hepsi göçmendir, sömürgeci, ve işgalcidir. oranın sahibi kızılderililerdir. kızılderililerin hepsini de soykırım yapmışlardır. siyahileride köle. yani uydurma yok tarihi gerçek bu.
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6 1
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PAPATYA:YETERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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ADINIZI YAZINSA:AKŞAMLARI 1 IŞIK YAKIYORUZ 1 TV 100 ELEKTRİK GELMİŞ ARTIK YETERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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MSDS:Zafer işareti yapmış, dedemin ''take off'' başarılı geçmiş, tebrikler dedişkom . .
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CORCİ:la bu karıyı niye gündeme taşıyorsunuz bariz ki hasta ve mutsuz biri.
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PAŞALI:Maliye Bakanı;”Aracı olmayan taşıt vergisi ödemeyecek dedi” Bu şu demek oluyor yakında Taban vergisi geliyor
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PAŞALI:Çok Sağ ol Orta Direk.
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ORTA DİREK:ha ha ha ha haa. paşalı süpersin.
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AKSARAY:ULAN PARA ÇOOOK ZALİMSİN
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