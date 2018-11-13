80 Yaşındaki Annesini Bakanlığın Kapısına Bırakıp Kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kişinin 80 yaşındaki annesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kapısına bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kişi, 80 yaşındaki öz annesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kapısının önüne bırakıp kaçtı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler sosyal paylaşım sitesi hesabından yapılan sorumsuzluğa isyan ederek, gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını duyurdu. Bakan paylaşımında, "Ne vicdansız evlatlar var! Bugün bir vatandaş 80 yaşındaki annesini getirip Bakanlığımızın kapısına bırakıp terk etti. Amacı sosyal yardım maaşını yeniden bağlatmak" ifadelerini kullandı.

"SENİ 9 AY KARNINDA TAŞIYIP BÜYÜTEN ANNENE BUNU YAPMA HAKKINA SAHİP DEĞİLSİN"

Bakan, bırakan kişinin bunu ilk kez yapmadığını ve daha önce kadına verilen paraya da el koyarak kişisel harcamaları için ayırdığını belirterek, "Annesine bakmadığı ortaya çıkınca kesilen maaştan sonra durmadan sosyal hizmetler ve bakanlığın kapısını aşındırıyor. Bakmayacaksan biz bakarız kardeşim. Her gün annesini bakanlığa bırakıp kaçan kadına sesleniyorum. Sen, seni 9 ay karnında taşıyıp büyüten annene bunu yapma hakkına sahip değilsin. Sen evlat bile olamadın" dedi.

"ANNENİ BİZİM HİMAYEMİZE ALIYORUZ, ONA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Yaşlı kadına yapılanların insanlık dışı olduğunu vurgulayan Bakan, "Benim nenem de bakıma muhtaç, hem de yatalak ve kendini de bilmiyor. Dedemin maaşı ise en düşük baremden sigortalı maaşı. Evde bir de bekar dayım var, (çalışmayan) üstelikte torunu 'ben' çalışma sosyal güvenlik bakanıyım. Ama devletten bir kuruş ek destek almadan neneme dedem, dayım ve annemle teyzem evlatları gibi bakar. Bir kendi aileme bakıyorum bir de senin annene neler yaptığına! Artık senin vicdanına bırakmayacağım. Anneni bizim himayemize alıyoruz. İlk zamanlar annen üzülecek belki ama ona gözümüz gibi bakacağız. Sana da yazıklar olsun" dedi.