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80 yaşındaki Baki amcadan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Baki Geçin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 avro bağışladı.

18.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:48
80 yaşındaki Baki amcadan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Amasya 'nın Suluova ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Baki Geçin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 avro bağışladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Geçin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği 1000 avroyu bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine Geçin'in evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, parayı alarak bağış hesabına yatırdı, ardından dekontu kendisine teslim etti.
Geçin, 1971 yılında işçi olarak gittiği Almanya'dan emekli olduktan sonra memleketine döndüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak istediğini belirten Geçin, "Bu tür kampanyalar Türkiye'nin birlik, beraberlik içinde olması ve dayanışma ile zorlukları aşması için var. Geçmişte aştığımız gibi bugün de zorlukları aşacağız inşallah." dedi.
Bugüne kadar pek çok zorluk yaşadığını dile getiren Geçin, "Ülkemiz daha güçlü olsun, el birliğiyle zorlukları aşalım diye bu kampanyaları destekleyeceğiz. Başkanımızı başımızdan Allah eksik etmesin. Çok güzel günler yaşıyoruz. Seyrediyoruz Avrupa ve diğer tarafları. Allah razı olsun, Türkiye'miz çok çok ileride. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.
Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi polis memuru Ercan Çalgı da desteğinden dolayı Geçin'e teşekkür ederek, "Baki amca gibi duyarlı vatandaşlarımızın kampanyaya yardımları, bu zorlu süreci daha güçlü şekilde atlatmamızı sağlayacaktır inşallah. Diğer vatandaşlarımıza bu davranışın örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Suluova, Amasya, Güncel
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