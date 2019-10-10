Haberler » Magazin » 80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce '4-5 tane çocuk istiyorum' demesi yeniden gündeme geldi

80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce "4-5 tane çocuk istiyorum" demesi yeniden gündeme geldi

İki hafta önce 80 yaşındaki biriyle evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz Ağustos ayında verdiği röportajda "Yeniden evlenerek bir sürü çocuğumun olmasını istiyorum." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

10.10.2019 07:51

32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da tanıştığı kendisinden 48 yaş büyük adamla nikah masasına oturdu. Miraloğlu'nun bu evliliği ise sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Öte yandan Miraloğlu'nun geçtiğimiz Ağustos verdiği röportajda söyledikleri de gündeme geldi.

"4-5 TANE ÇOCUĞUMUN OLMASINI İSTİYORUM"

2 ay önce OnurAkayMedya yazarı Ülkü Gözen Stewart'la Amerika'da özel bir söyleşi gerçekleştiren Miraloğlu, 'Hayatında biri var mı?' sorusu üzerine, "Evlendim, ayrıldım. Şu an tekrar evlenmeyi düşünüyorum. İşimi yapıp aynı zamanda da eve gelince eşimin ve 4-5 tane çocuğumun olması beni çok mutlu eder. Bizim yaptığımız işte bu gerçekten çok zor ama imkansız değil." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

80 yaşındaki biriyle evlenen Miraloğlu'nun bu sözleri ise yeniden gündeme geldi ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Miraloğlu'nun evlilik ve çocuk hakkındaki açıklamasını duyanlar "Bu amcayla biraz zor" yorumlarını yaptı.

"BEN MUTLUYUM, BENİM TERCİHİM"

İki hafta önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu, gelen tepkiler üzerinde 2. Sayfa programına açıklama yaparak "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum." dedi.

80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Bizimkisi ilk görüşte aşk!80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Bizimkisi ilk görüşte aşk!

Genç oyuncu Meltem MiraloğluGenç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki adamla evlendiOyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki adamla evlendi

Hayat Devam Ediyor dizisinin talihsiz HayatHayat Devam Ediyor dizisinin talihsiz Hayat'ı, bakın şimdi ne yapıyor!

Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu yaşıMeltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu yaşı

80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce

Meltem Miraloğlu, Magazin

YORUMLAR(8)
ADINIZI YAZIN:ELİN SÜMÜKLÜSÜNÜ ÜNLÜ EDİP GÜNDEME GETİRDİNİZ YA HELAL OLSUN
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
HAYRET:bu kadın resmen kafayı yemiş.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KOSKA:çocuk istiyorsan dengin olan biriyle evleneyseydin üç dört değil sana düzinelerce çocuk yapardı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RACO:serveti ve amerikan vatandaşlığı umrunda değilmiş ayağa bak:))))))
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
HALK:TAM BİR REZİLLİK
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CEM_BABA:adam ölmeden cennete gitmiş
Yayından Kaldır
10 2
Cevap yaz
DJ BORİS BRELCHA:SESLİ GÜLDÜM :) TAM DA İŞ YERİNDEYİM.
Yayından Kaldır
0 0
KAÇMIŞ KURTULMUŞ ; AFFERİM KIZ!:deliler hapishanesinden kaçmış ; tutunulacak ilk dala sarılmış ; hor görmeyin ruh hastası embesiller!
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
07:51 80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce "4-5 tane çocuk istiyorum" demesi yeniden gündeme geldi
22:49 Tuğba özay: giderek sevgisizleşen bir toplumla yaşıyoruz
21:51 Tuğba özay: giderek sevgisizleşen bir toplumla yaşıyoruz
19:05 Jennifer Aniston'dan Harvey Weinstein ve taciz açıklaması
18:26 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin ilk tanıtımı yayınlandı
16:11 Altın Palmiye ödüllü Parazit Antalya'da
16:11 İstanbul Havalimanı'na 2 bin kitaplık kütüphane
10.10.2019 08:45:04