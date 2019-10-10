80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce "4-5 tane çocuk istiyorum" demesi yeniden gündeme geldi

32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da tanıştığı kendisinden 48 yaş büyük adamla nikah masasına oturdu. Miraloğlu'nun bu evliliği ise sosyal medyada kısa sürede tepki çekti. Öte yandan Miraloğlu'nun geçtiğimiz Ağustos verdiği röportajda söyledikleri de gündeme geldi.

"4-5 TANE ÇOCUĞUMUN OLMASINI İSTİYORUM"

2 ay önce OnurAkayMedya yazarı Ülkü Gözen Stewart'la Amerika'da özel bir söyleşi gerçekleştiren Miraloğlu, 'Hayatında biri var mı?' sorusu üzerine, "Evlendim, ayrıldım. Şu an tekrar evlenmeyi düşünüyorum. İşimi yapıp aynı zamanda da eve gelince eşimin ve 4-5 tane çocuğumun olması beni çok mutlu eder. Bizim yaptığımız işte bu gerçekten çok zor ama imkansız değil." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

80 yaşındaki biriyle evlenen Miraloğlu'nun bu sözleri ise yeniden gündeme geldi ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Miraloğlu'nun evlilik ve çocuk hakkındaki açıklamasını duyanlar "Bu amcayla biraz zor" yorumlarını yaptı.

"BEN MUTLUYUM, BENİM TERCİHİM"

İki hafta önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu, gelen tepkiler üzerinde 2. Sayfa programına açıklama yaparak "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum." dedi.