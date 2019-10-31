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80 yaşındaki emekli öğretmenle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, hüzünlü halleriyle takipçilerini korkuttu

Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, Instagram hesabından hüzünlü anlarının videosunu paylaştı. Miraloğlu'nun videosunu görenler ise "Sanki beni kurtarın der gibi bakıyorsun" diyerek endişelerini dile getirdi.

31.10.2019 08:18

Yıllar önce rol aldığı Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolünü oynayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendi. Evliliğiyle günlerce konuşulan Miraloğlu, bu sefer de paylaştığı hüzünlü videosuyla konuşulmaya başlandı.

80 YAŞINDAKİ PATRICK'LE EVLENDİ

Hayali olan Amerika'ya yerleşen 32 yaşındaki Miraloğlu, kendisini evlat edinen 80 yaşındaki Patrick isimli adamla nikah masasına oturdu. Evliliği için "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk" diyen oyuncunun son paylaştığı videosundaki mutsuz halleri takipçilerini endişelendirdi.

PAYLAŞTIĞI VİDEO TAKİPÇİLERİNİ HÜZÜNLENDİRDİ

Evliliğinde mutsuz olduğu, sadece zengin olmak istediği için evlendiği söylenen oyuncu, dün şarkı dinlerken bir video çekti. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe takipçilerini korkuttu. Miraloğlu'nun videosunun altına "Çok hüzünlü duruyorsun." ve "Niye bu kadar mutsuzsun?" diye bir sürü yorum yağdı.

İşte Meltem Miraloğlu'nun videosuna gelen bazı yorumlar...

80 yaşındaki emekli öğretmenle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, hüzünlü halleriyle takipçilerini korkuttu

Amerika Birleşik Devletleri, Hayat Devam Ediyor, Meltem Miraloğlu, Magazin


YORUMLAR (43)
ADA:ilk kocasıda çirkindi kendiside çirkin sorun yok dahada üzülür umarım
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YAZIK:Ölse de kurtulsam bakışı sanki.
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COSMOS:küçük yaşta evlilik doğu milleti diye dalga geçersen daha beterini yaşarsın
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ASDFASDF:karı 32 yaşında
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PARA HERŞEY:dedeyi öldüremedim hüznü olsa gerek
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GENÇ:Sizce adam bu karıya yeteri kadar verebiliyor mudur :)
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EROL MEHMET YILDIZ:Dede ölmedi diye mutsuzdur.
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GADDAR:Bende haberi görünce kahroldum !!! adam bugün de ölmedi diye üzülüyordur kızcağız !!!
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BUĞRA:ilk görüşte aşk mı. . buarada dizide oynadığı rolün aynısını kendi hayatında yaşaması çok ilginç.
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NİYZİ:Aynen
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