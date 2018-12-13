80 yaşındaki damat evlilik fuarında dünya evine girdi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:39



13 Aralık 2018 Perşembe 16:39

80 yaşındaki damat evlilik fuarında dünya evine girdiAdana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "EV'leniyoruz 2018 Fuarı" açıldıFuarda 80 yaşındaki Turgut Noyan ile 48 yaşındaki Rukiye Okutan çifti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kıydığı nikahla dünya evinde girdiADANA - Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "EV'leniyoruz 2018 Fuarı" açıldı. Fuarda 80 yaşındaki Turgut Noyan ile 48 yaşındaki Rukiye Okutan çifti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kıydığı nikahla dünya evinde girdi. Adana'da evlilik hazırlıkları yapanlara yönelik bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'EV'leniyoruz 2018 Fuarı', TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde törenle açıldı. Evlilik hazırlıkları, mobilya, aksesuar, dekorasyon, zücaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektroniğinin bir arada olduğu fuarda birçok etkinlik gerçekleştirilecek.TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, açılışta yaptığı konuşlada, EV'leniyoruz Fuarı'nın artık bir ticari buluşmanın da ötesinde Adana'nın sosyal hayatına da ciddi canlılık kazandırdığını ifade ederek, "2018 yılına kısaca bir göz attığımızda Kitap fuarlarımızla, inşaat, otomobil, mobilya, tarım ve sera fuarlarımızla birlikte toplam 661 bin 496 iş insanına ev sahipliği yaptık. 668 tane firma da fuarlarımızda stant kurmak üzere ticari bağlantılar kurdular. Kısmet olursa bu fuarımızla birlikte 2018 yılını, 700 binin üzeridne ziyaretçiyle tamamlayacağız" şeklinde konuştu.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, EV'leniyoruz 2018 Fuarı'nın sadece evlilik hazırlıklarıyla sınırlı olmayıp konut projeleri, mobilya, dekorasyon, beyaz eşyalar gibi geniş bir yelpazeyle görücüye çıkmasının önemine dikkat çekerek, "Gerçekleştirdiğimiz festivaller ve fuar organizasyonlarının katkısıyla Adana'nın marka kentler arasında yer alacağına inanıyoruz. Bu tip organizasyonların kent imajıyla doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Fuarların ve festivallerin farklı kesimleri bir araya getirdiğini ve ortak bir sinerji oluşturduğu bilinciyle tüm organizasyonlara destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Turgut Noyan ve Rukiye Okutan çifti de dünya evine girdiKonuşmaların ardından kesilen kurdeleyle fuarın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri stantları gezerek, sergilenen ürünleri ve tasarımları inceledi.Fuarda ikinci baharlarını yaşayan bir çift ise mutluluğa adım attı. Fuar alanına kurulan özel bir masada 80 yaşındaki Turgut Noyan ile 48 yaşındaki Rukiye Okutan çifti, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kıydığı nikahla dünya evine girdi. Noyan'ın şahitliğini ise Vali Demirtaş yaptı.Kıyılan nikahlarının ardından duygularını paylaşan Turgut Noyan, "Ailecek tanışıyorduk zaten. Ailesinden istedik ve aldık. Bu işte duygu olmaz. Yaşamak istiyorsak duygular oradadır" dedi.4 çocuk annesi Rukiye Okutan ise yeni bir yuva kuracağı için mutlu olduğunu ifade etti. Daha sonra çiçeği burnunda çift kestikleri düğün pastasını birbirlerine yedirdi.Girişlerin ücretsiz olduğu Adana 3. EV'leniyoruz ve Kozmetik, Kişisel Bakım Fuarları, 13-15 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.