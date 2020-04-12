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80 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında öldü

TRABZON'da tek başına yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Saime Sesli (80), hayatını kaybetti.

12.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:00
80 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında öldü

TRABZON'da tek başına yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Saime Sesli (80), hayatını kaybetti. Çağlayan Mahallesi'nde tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, içeride Saime Sesli'in bulunduğunu öğrendi. Ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. İçeri giren ekipler, evde tek başına yaşayan yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtilen Sesli'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor


Kaynak: DHA

Etiketler: Çağlayan, Sabah, Güncel
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