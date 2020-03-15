80 yaşındaki Kayserispor taraftarı seyircisiz maça geldi
HES Kablo Kayserispor taraftarı Muhittin Laçin (80), koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını izlemek için stadyuma geldi.
15.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:55
HES Kablo Kayserispor taraftarı Muhittin Laçin (80), koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan BtcTürk Yeni Malatyaspor maçını izlemek için stadyuma geldi.Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verdiği Süper Lig karşılaşmasını izlemek isteyen Muhittin Laçin, stada giremedi. Yıllardır Kayserispor'u tribünlerden desteklediğini belirten Laçin, "Maçın seyircisiz oynandığını biliyordum. Evde duramadım. Yıllardır maçlara geliyorum. Kayserispor benim hayatımın her yerinde. Bir umut diye geldim ama olmadı" dedi.- Kayseri
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Kaynak: DHA
Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Kayserispor, Laçin, HES, Spor
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