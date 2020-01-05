80 yaşındaki kocasından kaçtığı iddia edilen Meltem Miraloğlu, sessizliğini bozdu

Bir magazin programında gündeme gelen habere göre, Meltem Miraloğlu'nun, 80 yaşındaki eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden "Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtığı iddia edilmişti.

"EVDEN KAÇTI" İDDİALARINI YALANLADI

Çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Oyuncu, "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" dedi.

"ŞİMDİLİK TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Miraloğlu Amerika'daki hayatını şu sözlerle anlatmıştı; "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum."

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

"Eşimle mutluyum" diyen Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise takipçilerinin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Evliliğinin yolunda olduğunu söyleyen Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde "Cehenneme düştük" paylaşımını yapmıştı.