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80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi

Bursa'da korona virüsü testi pozitif çıkan 80 yaşındaki Nazmiye Gergin'den müjdeli haber geldi.

06.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:02
80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi
Bursa 'da korona virüsü testi pozitif çıkan 80 yaşındaki Nazmiye Gergin'den müjdeli haber geldi. Sağlığına kavuşan yaşlı kadın, dün tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

İznik'in Çiçekli köyünde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Gergin, nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca yakınları tarafından 28 Mart tarihinde İznik Devlet Hastanesine getirildi. Korona virüs belirtileri gösterdiği öğrenilen Gergin, karantina altına alındı. Yaşlı kadının gelen test sonucu pozitif çıkınca tedavi süreci başladı. 10 gündür hastanede tedavi gören Nazmiye nine dün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Doktor ve hemşirelerin alkışlarla uğurladığı Nazmiye Gergin, köyündeki evinde istirahate çekildi. Karantina süresini evinde tamamlayacak olan Gergin, "İlk başta çok korktum, öleceğim sandım. Boğazımdan iltihap geldi. Bugün çok şükür iyileştim. Tüm doktor ve hemşireler sağolsunlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazmiye nine, korona virüsüne yakalananlara da tavsiyelerde bulundu. "Korkmasınlar, ben iyi olacağım desinler" diyen Gergin, "Ben direndim iyi oldum. Moral çok önemli" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü nasıl yendiği sorusuna da yanıt veren Gergin, "Ben sarımsağı ve soğanı eksik etmem. Her gün yerim. Bahçemde soğan ekerim sürekli. Bol bol sarımsak, soğan yiyin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Çiçekli, Bursa, Güncel
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