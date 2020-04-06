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80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü yendi

BURSA'nın İznik ilçesinde boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nazmiye Gergin (80), tedavisinin 7'nci gününde son yapılan testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

06.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:49
80 yaşındaki Nazmiye nine, koronavirüsü yendi

BURSA'nın İznik ilçesinde boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nazmiye Gergin (80), tedavisinin 7'nci gününde son yapılan testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Gergin, boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle 29 Mart tarihinde İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtileri gösteren Gergin'e test yapılarak karantinaya alındı. Gergin'e yapılan test sonuçları iki gün sonra pozitif çıkmasının ardından geçen 31 Mart'ta tedavisine başlanıldı. Hastanede tedavisi uygulanan ve karantina altında tutulan Gergin'in son yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Bunun üzerine Gergin, tedavisinin 7'nci gününde taburcu edildi. Nazmiye Gergin'in ilerlemiş yaşına rağmen koronavirüs hastalığını yenmesinde, kronik bir rahatsızlığının bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi.

'KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİ YEDİM'

Sağlık çalışanları tarafından İznik Devlet Hastanesi'nden alkışlarla uğurlanan Nazmiye Gergin, hasta nakil aracı ile kırsal Çiçekli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Gergin, "Hayatım boyunca bakkaldan, çeşitli dükkanlardan alışveriş yapmadım. Köyümde her şeyi kendim yetiştirdim, doğal beslendim. İznik Devlet Hastanesi'ndeki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ederim. Bu hastalıktan hiç korkmayın, doktorlar çok güzel bakıyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Çiçekli, İznik, Güncel
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