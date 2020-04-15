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80 yaşındaki Nesibe nine "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 bin lira bağışladı

80 yaşındaki Nesibe nine "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 bin lira bağışladı -80 yaşındaki kınalı ellerden devlete duygulandıran destek 'O bize her ay veriyor' diyerek kampanyaya destek oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"...

15.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:08
80 yaşındaki Nesibe nine "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 bin lira bağışladı
-80 yaşındaki kınalı ellerden devlete duygulandıran destek
'O bize her ay veriyor' diyerek kampanyaya destek oldu
KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 bin lira kadar destekte bulunan 80 yaşındaki Nesibe Yıldırım, "Devletimize destek veriyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. O bize her ay veriyor, biz de bir ay veriyoruz" dedi.
Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Toplumun her kesimi tarafından yardımların yapıldığı kampanyaya bir destek de 80 yaşındaki Nesibe Yıldırım'dan geldi. Kırıkkale Valiliği Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezini arayan Yıldırım, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağış yapmak için destek istedi. Eve giden ekipler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir süre Nesibe nine ile sohbet ederek hal hatır sordu. Evine gelen AFAD ekiplerine kampanya hesabına yatırılması üzerine 3 bin lira kadar para teslim eden Nesibe Yıldırım, dualarını da eksik etmedi.

"Sizler sayesinde ayaktayız"
Devlet sayesinde ayakta durduklarını ifade eden Nesibe Yıldırım, "Sizlerin sayesinde biz ayaktayız, hükümetimizin sayesinde biz ayaktayız. Devletimize destek veriyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. O bize her ay veriyor, biz de bir ay veriyoruz. 3 bin lira vereceğim. Devletimizin sağlığını varlığını sizlerin sağlığını varlığını istiyoruz. Sizlerin sayesinde ayaktayız" dedi.

"Beni herkes görsün ve yardım etsin"
Geçmiş tarihlerde Korona virüse benzeyen vakalardan da bahseden 80 yaşındaki Yıldırım, "Çocukluğumuzda olsun büyüklüğümüzde olsun yabancı devletlerde duyardık da Türkiye'de duymazdık. Bu da Allah'tan. Buna ne devletimiz karşı gelebilir, ne millet karşı gelebilir. Sadece Allah karşı gelir. Allah'ımız bir saatte var eder bir saatte de yok eder. Devletimiz insanının öldüğünü kaldığını ister mi? Adamlar canı yürekten çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığımız Allah var etsin. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim, dünyalar durdukça dursun. Allah onu başımızdan almasın. Onun iyiliğine de inkar edenleri Allah görür. Biz onun sayesinde ayaktayız. O olmazsa PKK bizi bir günde yok eder. Kırıkkale Valimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah dünyalar durdukça dursunlar. Allah başımızdan onları almasın. Benim televizyona çıkmam şu herkes beni görsün onlarda devlete yardım etsin. Onun için çıkayım dedim" ifadelerini kullandı. 80 yaşındaki Nesibe nine ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 3 bin lira bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Genel
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