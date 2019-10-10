80 yaşındaki Patrick'in oğlu, Meltem Miraloğlu ile evlenen babasını reddetti

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan 32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick isimli bir Amerikalı ile evlendi. Yaptığı evlilikle tepkilerin odağında olan oyuncunun eşi, oğlu tarafından reddedildi.

ÖNCE EVLAT EDİNDİ SONRA NİKAH MASASINA OTURDU

İki hafta önce zengin bir adamla evlenen oyuncu, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Yaş farkı umurumda değil, bizimkisi ilk görüşte aşk. Onun çok genç bir kalbi var" dedi. Açıklamanın hemen ardından Onur Akay, Meltem'in Patrick tarafından önce evlatlık edinildiği sonra da Patrick'in Meltem'e aşık olduğunu ve ikilinin evlendiklerini duyurmuştu.

BABASINI REDDETTİ

Evlilikle ilgili detayları ortaya çıkaran 2. Sayfa programı bugün de Patrick ve oğlu hakkında bir olayı açıkladı. 80 yaşındaki Patrick'in oğlu, 32 yaşındaki cici anneyi kabullenemedi ve 'Benim öyle bir babam yok' diyerek resti çekti.

"BENİ HOLLYWOOD STARI YAPACAK"

Programda yer alan bir diğer detaya göre de; Meltem Miraloğlu'nun abartılı bir şekilde sürekli Patrcik'e sevgi gösterisi yaptığı ve etrafına 'Biz Los Angeles'a' taşınacağız. Bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak' demesi oldu.