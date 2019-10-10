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80 yaşındaki Patrick'in oğlu, Meltem Miraloğlu ile evlenen babasını reddetti

Oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir adamla evlendi. Patrick'in oğlu, babasının 32 yaşındaki oyuncuyla evlendiğini öğrenince resti çekerek "Benim öyle bir babam yok" dedi.

10.10.2019 13:49

Yıllar önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan 32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick isimli bir Amerikalı ile evlendi. Yaptığı evlilikle tepkilerin odağında olan oyuncunun eşi, oğlu tarafından reddedildi.

ÖNCE EVLAT EDİNDİ SONRA NİKAH MASASINA OTURDU

İki hafta önce zengin bir adamla evlenen oyuncu, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada "Yaş farkı umurumda değil, bizimkisi ilk görüşte aşk. Onun çok genç bir kalbi var" dedi. Açıklamanın hemen ardından Onur Akay, Meltem'in Patrick tarafından önce evlatlık edinildiği sonra da Patrick'in Meltem'e aşık olduğunu ve ikilinin evlendiklerini duyurmuştu.

BABASINI REDDETTİ

Evlilikle ilgili detayları ortaya çıkaran 2. Sayfa programı bugün de Patrick ve oğlu hakkında bir olayı açıkladı. 80 yaşındaki Patrick'in oğlu, 32 yaşındaki cici anneyi kabullenemedi ve 'Benim öyle bir babam yok' diyerek resti çekti.

"BENİ HOLLYWOOD STARI YAPACAK"

Programda yer alan bir diğer detaya göre de; Meltem Miraloğlu'nun abartılı bir şekilde sürekli Patrcik'e sevgi gösterisi yaptığı ve etrafına 'Biz Los Angeles'a' taşınacağız. Bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak' demesi oldu.

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80 yaşındaki Patrick'in oğlu, Meltem Miraloğlu ile evlenen babasını reddetti

Hayat Devam Ediyor, Meltem Miraloğlu, Hollywood, Magazin

YORUMLAR(14)
BUZZY:Bu konuya herkesin bakışı tabiki aynıdır hatta gelinle damadın bile adam son demlerde biraz oynaşayım demiş kadın mutlaka sonunda bir servete kavuşacağının bilincinde onun için üzerinde ne yorum yapılabilir ne de bu kadının bir takım açıklamalar yapmasına gerek var başı belli sonu belli bi hikaye sıradan bir konu yani her kes yolunda demek daha da uygun olabilir
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AYŞE:salak böyleleri tamam herkes büyük birini ister bu kadar da değil yani yaş olarak
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ADINIZI YAZIN:YAV BU ERKEKLER SALAK MI HİÇ FARK ETMİYOR MU KENDİSİYLE SIRF PARA İÇİN EVLENDİĞİNİ
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1 0
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XLX:Oynadigi senaryodan etkilenip icim kalmasin diye gerceklestirmistir.
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GANYOTÇU....:GEL YAVRUM SENİ ÜNLÜ YAPACAĞAM !!
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PÇTK:BEYİNSİZ
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:HEM BABAM HEM KOCAM DERKEN NASIL YANİ YAW BU NASIL ZİHNİYET HAA ŞU DA VAR KAPLUMBAĞA KABUĞUNA ÇEKİLMİŞSE Kİ ÖYLE OLMASI İHTİMAL ONA BİŞEY DİYEMEM :)
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OYUNA GELME:HER ŞEY GÜZEL OLACAK DİYE SENİ KANDIRMIŞLAR.KABLUMBAĞA KABUĞUNDAN KAFAYI ÇIKARTIRSA,KIRMIZI ETEKLE GEZERSİN.
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PRENSES:demek Hollywood starı olcan ah canım ya adamın ömrü yetmez yanlış ata oynamışsın tatlı kız
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ERDDERE3:benn de sana telefon alicam . . . telefonnn . . .
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