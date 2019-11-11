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80 yıllık birliktelik Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyanın en yaşlı çifti

Yaşayan en yaşlı evli çift Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

11.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:1680 yıllık birliktelik Guinness Rekorlar Kitabı'nda: Dünyanın en yaşlı çifti
Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletinde yaşayan 105 yaşındaki ve 106 yaşındaki John Henderson, 80 yıllık evlilikleriyle dünyanın en yaşlı çifti unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Henderson çiftinin aşkı zamana yenik düşmeyenlerden. 15 Aralık'ta 80 yıllık evliliklerini kutlayacak çift, 1934'te Teksas Üniversitesi'nde tanışmışlar. O dönemde Charlotte öğretmen olmak için okurken, John ise okulun Amerikan futbol takımında savunma oyuncusuymuş. Birkaç yıllık flört döneminden sonra 1939'da tam da Amerika'yı sarsan Büyük Buhran sırasında evlenmişler.
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Amerika Birleşik Devletleri, Charlotte, Teksas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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