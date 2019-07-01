01.07.2019 16:22
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80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü

80 yıllık demir ustası Sebahattin Pamuk, gelişen teknoloji nedeniyle artan makine gücüne yenik düştü. Mesleğinin kaybolmaya başlamasıyla Pamuk, hazır ürünler satarak ekmek parasını kazanmaya başladı.

Kırklareli 'nin en eski demir ustası Sebahattin Pamuk son dönemlerde artan makine gücüne yenik düştü.

Demir ustalığını babasından öğrenen Sebahattin Pamuk babasının demir mesleğini ermenilerden öğrendiğini dile getirerek, "Benim rahmetli babamın ismi Salih Pamuk. Yunanistan ' Selanik' ten gelmişler. Rahmetli babam bu mesleği Ermeni ustalardan öğrenmiş. Daha sonra Kırklareli 'ne gelmiş ve burada dükkan açmış" dedi.

"MESLEĞİMİZ YAVAŞ YAVAŞ KAYBOLMAYA BAŞLADI"

Dükkan açtıktan sonra 15-20 tanede zanaatkar yetiştirdiğini dile getiren Sebahattin Pamuk "Rahmetli babam tarlalarında orak dediğimiz yaptığı dişli orakları dişlediği zaman yedi sene aralıksız çalışırmış. Başka memleketlerden bütün ustalar rahmetli babamın orakları nasıl yaptığına, nasıl işlediğine bakmaya geliyormuş. Rahmetli babam Pamuk usta ismini yani o şöhreti zanaatı sayesinde almış. Ondan sonra bizleri de yetiştirdi. Bizlerde bu meslekte bu boya geldik, çoluk çocuk yetiştirdik. Ama malesef tabi teknolojinin piyasaya çıkmasıyla mesleğimiz yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bizde bununla beraber hazır mal satarak ekmek paramızı kazanmaya başladık. Tabi bununla beraber bütün takımlarımız taklavatlarımız öylece kaldı" şeklinde konuştu.

80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü
Kaynak: İHA
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