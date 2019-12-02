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8058 metrelik tırmanışın hikâyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği desteğiyle planlanan organizasyonda, Türkiye Dağcılık Federasyonu yüksek irtifa takımı, bu yıl kendi organizasyonu ile oksijensiz olarak zirveye ulaştığı 8058 metre rakımlı Gasherburum I dağı tırmanış tecrübesini...

02.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:488058 metrelik tırmanışın hikâyesi
Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği desteğiyle planlanan organizasyonda, Türkiye Dağcılık Federasyonu yüksek irtifa takımı, bu yıl kendi organizasyonu ile oksijensiz olarak zirveye ulaştığı 8058 metre rakımlı Gasherburum I dağı tırmanış tecrübesini Bursalılarla paylaşacak. Tayyare Kültür Merkezi, üst salonda 5 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak söyleşide Antrenör Adem Gül ve Antrenör Güçlü Özen yapacakları sunumla zirve tırmanışının detaylarını meraklılara anlatacak. - BURSA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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