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81 çocuk Anıtkabir'de "geleceğe nefes" oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliğinde 81 çocuk, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

10.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:3081 çocuk Anıtkabir'de
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliğinde 81 çocuk, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde 'i ziyaret etti.

Anıtkabir'deki resmi törenlerin ardından Türkiye'nin 81 ilini temsilen orada bulunan çocuklar, Anıtkabir Komutanlığı tarafından gösterilen alana 81 adet fidan dikti. Böylece 11 Kasım'da 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon

fidanın dikilecek olan "Geleceğe Nefes" seferberliğine saatler kala çocuklar Atatürk'ün manevi huzurunda geleceğe nefes oldu.

Fidan sahiplenme 13,5 milyonu aştı

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında oluşturulan "www.gelecegenefes.com" web sitesinde sahiplenilen fidan sayısı ise 13,5 milyonu aştı. Sahiplenilen fidanların 11 milyonu Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl kutlanmak üzere "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilen 11 Kasım'da yapılacak törenlerle toprakla buluşacak. Sahiplenilen fidanların 11 milyonun üzerinde kalan kısmının dikimi ise Kasım ayı içinde tamamlanacak.

Çifte dünya rekoru günü

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Türkiye 11 Kasım'da iki adet Guinness Dünya Rekoru'na da adını yazdıracak. Çorum'daki törenlerde bir saat içinde dikilecek fidanlar ile "bir saatte en çok fidan dikme dünya rekoru" kırılacak. Tüm Türkiye'de yapılan törenler sırasında vatandaşların çekeceği fidan diken insan fotoğraflarından www.gelecegenefesalbum.com adresinde oluşturulacak albüm ile de "Dünyanın En Büyük Online Fidan Diken İnsan Albümü" rekoru Türkiye adına tescil edilecek. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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