Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının başlattığı "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Eskişehir'de yapımı tamamlanan anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.Hacı Fatma Şengül Kızılay Anaokulunun açılışına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen ve davetliler katıldı."1 milyondan fazla çocuğumuz okul öncesi hizmetinden yararlanıyor"Yaklaşık 3 yıl önce yola çıktıklarını aktaran Semiha Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 3 yıl önce bizler bu miras için yola çıktık. Sadece Türk milletine değil insanlığa da umut ışığı olan İstanbul Şube Başkanını 81 il 81 Kızılay Anaokulu Projesi'ni hayat geçirmiş bulunuyoruz. Eşim Binali Yıldırım ve ailemin desteği ile var gücümüz ile bu projenin tamamlanmasında üzerime düşen görevi yapmaya gayret ediyorum. Her bir eğitim yuvamızı açarken bu kutsal vazifede görev aldığımız için şükrediyorum. 2017 yılı içinde 81 ilimiz için anaokulu bağışçılarımızı tek tek tespit ettik. Okul arsalarımızı belirledik ve 48 şehirde yapım süreci başlamış durumdadır. Bugün 1 milyondan fazla çocuğumuz okul öncesi hizmetinden yararlanıyor. Ancak daha fazla çocuğumuza bu imkanı sağlamak zorundayız. Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının bu kıymetli projesi ile bağışçılarımızın gücü ve Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliği ile daha fazla çocuğumuza ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.Bağışçı Vural Ak da, "Bizim için ülkemizdeki en büyük sermaye gençlerimiz. Onun için böyle bir imkan elimize geldiğinde bunu kullanmak istedik. İnşallah buradan çok yetenekli çocuklar geçecek. Sonra daha büyük okullara sonra üniversitelere sonra daha başka bilimsel alanlara geçecek. Türkiye'nin en büyük sermayesi nüfusudur ve gençlerimizdir. Onun için başta Kızılay'a sonra hanımefendiye böyle bir yol açtıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, "Biz biliyoruz ki her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızın temeli eğitime bağlıdır. Biz geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğin büyük Türkiye'si uluslararası alanda o kadar iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından heyet okul bahçesine fidan dikerek can suyu verdi. - ESKİŞEHİR