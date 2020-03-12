81 il valiliğine virüs genelgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi.
12.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:31
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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