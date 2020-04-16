81 İLDE 772 SEMT VE MAHALLE PAZARINDA DENETİM
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim yapıldı.
16.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:01
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim yapıldı. Buralarda; sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel