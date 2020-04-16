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81 İLDE 772 SEMT VE MAHALLE PAZARINDA DENETİM

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim yapıldı.

16.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:01
81 İLDE 772 SEMT VE MAHALLE PAZARINDA DENETİM

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim yapıldı. Buralarda; sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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