81 İlde 81 Anaokulu' projesi ile çocuklar badmintonla tanıştı

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: Anaokulu projesi 81 ilde başladı

"Türkiye genelinde Anaokullar Arası Türkiye Şampiyonası yapacağız"

"Çocuklar için TBF marka raket ürettirdik"

"Sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir federasyonuz"

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), badmintonu yaygınlaştırmak ve küçük çocuklara bu sporu tanıtmak amacıyla '81 İlde 81 Anaokulu' projesi başlattı. Proje kapsamında 81 ilde bulunan badminton il temsilciliklerinin belirlediği anaokullarına malzeme ve antrenör desteği sağlanıyor.

TBF Başkanı Murat Özmekik, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Özellikle erken yaşta okul öncesi anaokullarında eğitim gören çocuklarımızın disiplinli bir şekilde arkadaşlık yapmasını, paylaşmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla bu projeyi başlattık" dedi.

Ankara 'nın Keçiören ilçesinde bulunan Sevgi Anaokulu'na malzeme götüren TBF Başkanı Murat Özmekik ve federasyon çalışanları, çocuklara badmintonu tanıttı. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar, okula kurulan portatif file ve kendilerine hediye edilen raketlerle badminton oynadı.

MURAT ÖZMEKİK: ANAOKULU PROJESİ 81 İLDE BAŞLADI

TBF Başkanı Murat Özmekik, çocuklarda disiplin ve paylaşım duygusunu ön plana çıkarttıklarını belirterek, "Türkiye Badminton Federasyonu olarak 81 ilde anaokullarında badminton projesine başladık. Özellikle erken yaşta okul öncesi anaokullarında çocuklarımızın disiplinli bir şekilde arkadaşlık yapmasını, paylaşmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak amacıyla Türkiye Badminton Federasyonu olarak Ankara'da sevgi anaokulunda bugün çocuklarımızı badminton eğitimine başlattık" diye konuştu.

"TÜRKİYE GENELİNDE ANAOKULLAR ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAPACAĞIZ"

Çocuklar için bir şampiyona düzenleyeceklerini vurgulayan Özmekik, "Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte de yine Türkiye genelinde anaokullarımız arasında da bir Türkiye Şampiyonası yapacağız. Ama bu şampiyona eğlenceli küçük çocuklarımızın yapabileceği yarışmalar şeklinde olacak. Top saydırma, top taşıma yarışması ve hedefe top atma yarışması şeklinde olacak. Burada özellikle bir farkındalık oluşturmak, badmintonun 7'den 77'ye oynanabilen bir spor dalı olduğunu göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR İÇİN TBF MARKA RAKET ÜRETTİRDİK"

Başkan Özmekik, öğretmenlere badminton semineri ve eğitimi vereceklerini, çocukların badmintona devam etmeleri için çaba sarf edeceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yurtdışında fabrikada özel olarak TBF markasıyla ürettirdiğimiz kısa saplı raketlerimiz var. Bunlar anaokullarımız için düşündüğümüz raketlerimiz. İnşallah bu çocuklarımızın badmintonla tanışmalarından sonra yine ilkokul döneminde de okul döneminde de badminton oynamaya devam etmelerini istiyoruz. Bu Sevgi Anaokulu'na da özellikle TBF antrenörlerimiz gelecekler, anaokulu öğretmenlerimizi eğitime alacağız, onlara antrenör semineri vereceğiz."

"SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE ÖNCÜ BİR FEDERASYONUZ"

Sosyal sorumluluk bilinci olan bir federasyon olduklarının vurgusunu yapan Özmekik, "Biz federasyon olarak sosyal sorumluk projelerinde öncü bir federasyonuz. Bu sene özellikle 'Orada Bir Köy Var Uzakta O Köy Bizim Köyümüzdür' projesi var. İnşallah önümüzdeki haftada tekrar bir köy okuluna gideceğiz. Geçen sene yaptığımız projeler var, bu projelere devam edeceğiz. Mesela 'Aile Badmintonu' projemiz vardı. Anne kız, baba oğul, dede torun, babaanne torun şeklinde bu projelerimiz de devam edecek. Anaokulu projesi de Türkiye'de 81 ilde başladı. Bu projeyi de Ankara'daki Sevgi Anaokulu'nda başlattık" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anaokulundaki çocuklardan detaylar

-Federasyon çalışanlarının file kurması

-Başkan Özmekik'in açıklamaları

-Öğrencilerin badminton oynaması

-Detaylar