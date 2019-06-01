81 ilde bayram denetimi



RAMAZAN Bayramı öncesi 81 ilde eş zamanlı yapılan 'huzur ve trafik uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 405 kişi yakalandı, 146 bin 789 aracın kontrolünde 11 bin 630 adet adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı, bin 604 araç trafikten men edildi.

Yurt genelinde 5 bin 690 noktana gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı'ndan 52 bin 143 personel katıldı. Ramazan Bayramı o¨ncesinde vatandas¸ların gu¨venli seyahat edebilmeleri, alıs¸veris¸lerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur ic¸erisinde gec¸irebilmeleri amacıyla yapılan uygulamada, bas¸ta asayis¸, trafik, tero¨r ve narkotik olaylarına yönellik denetimler yapıldı. Suc¸ is¸leme amacındaki kis¸ilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması hedeflenen çalışma kapsamında, deniz limanları, havaalanları, otobu¨s terminalleri ve tren istasyonları, ayrıca halkın yogˆun olduğu bulvar, cadde, alıs¸veris¸ merkezleri kontrol edildi.

BİN 405 ŞÜPHELİ YAKALANDI

212 dedekto¨r ko¨pegˆi ile yapılan uygulamada 543 bin 732 kişi sorgulandı ve 15 bin 308 umuma ac¸ık is¸ yeri kontrol edildi. Kontrollerde 5 'adam o¨ldu¨rme', 6 'yagˆma', 55 'yaralama', 40 'hırsızlık', 18 'dolandırıcılık', 2 'cinsel taciz', 3 'c¸ocugˆun cinsel istismarı', 8 'uyus¸turucu madde ticareti yapmak', 2 'kac¸akc¸ılık', 3 'FETÖ/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak', 1 'silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak' ve bin 262 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere toplam bin 405 aranan şüpheli yakalandı.

43 KAYIP BULUNDU

Uygulama sonucunda 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 9 kurusıkı tabanca, 187 mermi, 16 adet kesici/delici alet, bin 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38,3 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 4 adet ecstasy, 4 gram kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kac¸ak ic¸ki, 631 paket kac¸ak sigara ele geçirildi, 6'sı c¸ocuk olmak u¨zere 43 kayıp kişi bulundu. Kontrollede ayrıca 626 kişiye adli ve idari is¸lem yapılırken, 100 şüpheli go¨zaltına alındı ve 1 is¸ yeri kapatıldı.

BİN 604 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 146 bin 789 adet arac¸ ve su¨ru¨cu¨ kontrol edildi. Kontrollerde, 11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek, is¸lem yapıldı, 604 adet arac¸ trafikten men edildi ve 23 adet su¨ru¨cu¨ belgesi gec¸ici olarak geri alındı.

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-Denetimlerden görüntü



ANKARA,

Kaynak: DHA