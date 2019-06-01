81 ilde bayram denetimi: 1405 şüpheli yakalandı, 43 kayıp bulundu

Kaynak: DHA

RAMAZAN Bayramı öncesi 81 ilde eş zamanlı yapılan 'huzur ve trafik uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 405 kişi yakalandı. 146 bin 789 aracın kontrol edildiği uygulamada 11 bin 630 ihlal tespit edilerek, işlem yapıldı. Bin 604 araç ise trafikten men edildi.Yurt genelinde 5 bin 690 noktana gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Jandarma Genel Komutanlıgˆı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlıgˆı'ndan 52 bin 143 personel katıldı. Ramazan Bayramı o¨ncesinde vatandas¸ların gu¨venli seyahat edebilmeleri, alıs¸veris¸lerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur ic¸erisinde gec¸irebilmeleri amacıyla yapılan uygulamada, bas¸ta asayis¸, trafik, tero¨r ve narkotik olaylarına yönellik denetimler yapıldı.Suc¸ is¸leme amacındaki kis¸ilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması hedeflenen çalışma kapsamında, deniz limanları, havaalanları, otobu¨s terminalleri ve tren istasyonları ile halkın yogˆun olduğu bulvar, cadde ve alıs¸veris¸ merkezleri kontrol edildi.BİN 405 ŞÜPHELİ YAKALANDI212 dedekto¨r ko¨pegˆinin de katıldığı uygulamada 543 bin 732 kişi sorgulandı, 15 bin 308 umuma ac¸ık is¸ yeri kontrol edildi. Kontrollerde 5 'adam o¨ldu¨rme', 6 'yagˆma', 55 'yaralama', 40 'hırsızlık', 18 'dolandırıcılık', 2 'cinsel taciz', 3 'c¸ocugˆun cinsel istismarı', 8 'uyus¸turucu madde ticareti yapmak', 2 'kac¸akc¸ılık', 3 'FETÖ/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak', 1 'silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak', bin 262 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere toplam bin 405 aranan şüpheli yakalandı.43 KAYIP BULUNDUUygulamada 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tu¨fegˆi, 9 kurusıkı tabanca, 187 mermi, 16 adet kesici/delici alet ile bin 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38,3 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 4 adet ecstasy, 4 gram kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kac¸ak ic¸ki, 631 paket kac¸ak sigara ele geçirildi. 6'sı c¸ocuk 43 kayıp kişi bulundu.Kontrollede ayrıca 626 kişiye adli ve idari is¸lem yapılırken, 100 şüpheli go¨zaltına alındı. 1 is¸ yeri kapatıldı.BİN 604 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİDenetimlerde 146 bin 789 adet arac¸ ve su¨ru¨cu¨ kontrol edildi. Kontrollerde, 11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek, is¸lem yapıldı, 604 adet arac¸ trafikten men edildi. 23 su¨ru¨cu¨nün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.- Ankara