81 ilde eş zamanlı "haksız fiyat artışı" denetimi
Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, koronavirüs salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
12.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:45
Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, koronavirüs salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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