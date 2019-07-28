81 ilde eş zamanlı uygulama: 2 bin 347 kaçak go¨c¸men yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 41 bin 270 kişilik personelin katılımıyla 81 ilde yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 bin 347 kaçak go¨c¸men yakalandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı ve I·nsan Ticareti ile Mu¨cadele Daire Bas¸kanlığı'nca dün ülke genelinde, 'Go¨c¸men Kac¸akc¸ılıgˆı', 'Kiralık Arac¸ Firmaları' ve 'Gu¨nu¨birlik Kiralanan Evler' uygulaması yapıldı. Uygulamaya 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 kişilik personel katıldı.11 BİN 160 GÜNÜBİRLİK EV KONTROL EDİLDİGu¨nu¨birlik kiralanan evler uygulamasında, günübirlik ev olarak değerlendirilen toplam 11 bin 160 ev kontrol edildi. Bunlardan 9 bin 148'inin kayıt altında olduğu tespit edildi, 89 ev ise yeni kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na Muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Kimlik Bildirim Sistemine veri giris¸i yapılmayan 358 Tu¨rk ve yabancı uyruklu 143 kişinin de kontrolleri yapıldı.443 FİRMA SAHİBİNE İDARİ PARA CEZASIKiralık araç firmaları uygulamasında ise 8 bin 208 firma kontrol edilirken, bunlardan 7 bin 718'inin kayıt altında oldugˆu tespit edildi, 65 firma da yeni kayıt altına alındı. Yasa dışı araç kiraladığı tespit edilen 152 iş yeri hakkında is¸lem bas¸latıldı. 443 firma sahibine, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na Muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Kiralık Arac¸ Bildirim Sistemine veri giris¸i yapılmayan 167 kişinin de kontrolleri yapıldı.2 BİN 347 GÖÇMEN YAKALANDIGo¨c¸men Kac¸aklıgˆı uygulamasında da, 271 bin 689 kişi sorgulandı. Uygulamada, go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆını organize eden 17 kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilenler ve kimlik tespit c¸alıs¸maları devam eden 2 bin 347 kaçak go¨c¸men yakalandı.ARANAN 677 KİŞİ YAKALANDIUygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 677 kişi yakalanırken, vize ihlali yapan yabancı uyruklu 9 kişiyle ilgili ise sınır dıs¸ı is¸lemleri bas¸latıldı. Ayrıca 544 kişiye adli ve idari is¸lem yapılırken, 183 kişi de go¨zaltına alındı.1913 aracın kontrol edildiği uygulamada 247 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 16 av tu¨fegˆi, bin 113 mermi, 166 gram eroin, 262 gram esrar, 110 arac¸, 4 tekne ve bot, 29 sahte pasaport, 55 sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.