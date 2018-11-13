81 İlde Gelen Muhtarlar Sivas'a Hayran Kaldı

13 Kasım 2018 Salı 12:30



13 Kasım 2018 Salı 12:30

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 42'nci istişare toplantısı Sivas'ta gerçekleştirildi.Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen muhtarlar, şehirdeki tarihi yerleri ve belediye tarafından gerçekleştirilen projeleri de yerinde inceledi. İl dışından gelen 110 muhtar Karşıyaka Mesire Alanı, Kardeşler Ormanı Macera Parkı, Paşabahçe Mesire Alanı, Yamaç Evleri, Aqua Park Yaşam ve Spor Merkezi, Araç Kiralama Merkezi, Mevlana Tüneli, Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilitasyon Merkezi, Hayvan Oteli ve Yukarı Tekke mezarlık alanı ile Ayyıldız Cami projesini yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgi alan muhtarlar, Sivas'ta belediye eliyle hayata geçirilen projelere hayran kaldı.Sivas'ın tarihi dokusu karşısında büyülendiklerini kaydeden muhtarlar, Sivas'a hayran kaldıklarını belirttiler. - SİVAS