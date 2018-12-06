81 İlde Huzur Uygulaması: Bin 137 Kişi Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:16



06 Aralık 2018 Perşembe 11:16

81 ilde gerçekleştirilen 'Huzurlu parklar ve Okul önü' uygulamasında bin 137 aranan şahıs yakalandı. Çocukların her türlü zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okul önleri ile parklarda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından basta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç isleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 07.00-09.00, 13.00-16.00 ve 18.30-20.30 saatleri arasında okul önleri ile çevresindeki elektronik oyun salonlarında, internet kafelerde ve halkın yoğun olarak bulunduğu, ailelerin çocukları ile vakit geçirdiği park, bahçe, sahil kenarı isletmeleri vb. yerlerde 20 bin 937 emniyet ve 27 bin 840 jandarma personeli olmak üzere toplam 48 bin 777 personel, 190 dedektör köpek ve 11 bin 336 ekibin katılımı ile 16 bin 500 okul çevresinde ve 10 bin 157 parkta Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması yapıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uygulama sonucunda; 392 bin 371 şahıs sorgulandı, 17 bin 75'i okul servis aracı olmak üzere toplam 152 bin 127 araç denetlendi ve 12 bin 954 umuma açık is yeri kontrol edildi. Uygulamada, 3 adam öldürme, 4 yağma, 66 yaralama, 39 hırsızlık, 28 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 3 çocuğun cinsel istismarı, 3 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 26 kaçakçılık, 1 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 3 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 960 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 137 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca uygulama sonucunda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 59 adet mermi, 10 adet kesici/delici alet, 970 gr esrar, 8 gr eroin, 5,4 gr bonzai, 29 gr metanfetamin, 2.199 litre kaçak içki, 14 bin 699 paket kaçak sigara elde edilmiş, 11'i çocuk olmak üzere 29 kayıp şahıs bulundu, 650 sahsa adli-idari işlem yapılmış, yapılan işlemler sonucu 68 şahıs gözaltına alındı, 5 adet iş yeri kapatıldı, 206 adet aranan araç yakalandı, 120'si okul servis aracı olmak üzere 931 adet araç trafikten men edildi, idari ve trafik yönünden toplam 1.655.927 TL cezai işlem uygulandı.(İHA)