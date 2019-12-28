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81 ilde kaçak ve sahte içki operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan eş zamanlı 'kaçak ve sahte içki' operasyonunda, 1932 iş yeri denetlendi, 39 kişi gözaltına alındı.

28.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:53 81 ilde kaçak ve sahte içki operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan eş zamanlı 'kaçak ve sahte içki' operasyonunda, 1932 iş yeri denetlendi, 39 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 6 bin 556 şişe kaçak/sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından dün yurt genelinde eş zamanlı 'kaçak ve sahte içki' operasyonu düzenlendi. 3 bin 377 personelin katıldığı operasyonda, 1932 iş yeri denetlendi. Operasyonda, 122 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan 16 aranan şüpheli yakalandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 bin 566 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve 2 bin 919 litre sahte alkollü içki, 3 adet sahte alkollü içki imalathanesi, 487 litre etil alkol, 944 adet içki aroması, 904 adet boş şişe, 8 adet sahte bandrol, 20 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 766 mermi ile 4 bin 107 paket kaçak sigara, 50 gram uyuşturucu madde ve 21 kilogram kıyılmış tütün ile 1557 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ayrıca 10 iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntüler

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -



Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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