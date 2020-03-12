81 ilde maske ve gıda denetimi
81 ilde maske ve gıda denetimiTİCARET Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ile gıda ürünlerine yönelik 81 ilde denetim gerçekleştirildi.
12.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:09
81 ilde maske ve gıda denetimi
TİCARET Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ile gıda ürünlerine yönelik 81 ilde denetim gerçekleştirildi.
Denetimler, Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince yapıldı. 81 ilde eczane ve marketlerde maske, diğer sağlık malzemeleri ve gıda ürünlerine yönelik denetim yapıldı. Tüketicinin korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerdeki fiyat farklılıkları tek tek kontrol edildi. Tespit edilen ihlal ve eksikliklerle ilgili tutanak tutularak, gerekli uyarılar yapıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Denetimlerden görüntü
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Haber: Kaan ULU/ANKARA, -
Kaynak: DHA
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