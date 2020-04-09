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Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günde 10 milyon maske dağıtıldığını ve yakın zamanda bu sayının 20 milyon ve üzerine çıkacağını belirterek, "Tüm Türkiye'de maskeler eczaneler vasıtasıyla paylaşılacak" dedi.

09.04.2020 20:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye 'de günde 10 milyon maske üretildiğini ve bu sayının yakın zamanda 20 milyonu geçeceğini belirterek, 81 ilde maske dağıtımının eczaneler vasıtasıyla gerçekleşeceğini ifade etti.

"BU KARAR TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPSAYAN BİR KARARDIR"

Bakan Soylu, STAR TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve market gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından son günlerde sıkça gündeme gelen maske dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Maske dağıtımı uygulaması sadece İstanbul'Da yapılmayacak. Bu karar tüm Türkiye'yi kapsayan bir karardır. Türkiye'de maskeler eczaneler vasıtasıyla paylaşılacak" dedi.

"ŞU ANDA GÜNDE 10 MİLYON MASKE ÜRETİLİYOR"

Şu ana kadar maske üretimi için 235 üretici firma ile Sağlık Bakanlığı arasında sözleşme imzalandığını söyleyen Bakan Soylu, "Ben de Sağlık Bakanımız ile bu olayın her aşamasındayım. Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak. Bugün 10 milyon üretildiğini ve her gün dağıtıldığını söyleyebilirim. Burada Cumhurbaşkanımızın talimatıyla eczanelere de belli bir sistemle bedava maske dağıtılacak. Milyonlarca maske PTT ve marketler başta olmak üzere çeşitli vasıtalarla Türkiye'ye dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Etiketler: Süleyman Soylu, Türkiye, TV, Güncel

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