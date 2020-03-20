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81 ilde yapılan uygulamada 1057 kişi yakalandı

EMNİYET, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından dün akşam ülke genelinde 52 bin 184 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı.

20.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:59
81 ilde yapılan uygulamada 1057 kişi yakalandı

EMNİYET, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından dün akşam ülke genelinde 52 bin 184 personelin katılımıyla ' Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulamada 348 bin 554 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 1057 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamaya 52 bin 184 personel ve 230 dedektör köpeği katıldı.

ARANAN 1057 KİŞİ YAKALANDI

5 bin 388 noktada yapılan uygulamada, 348 bin 554 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 1057 kişi yakalandı. Ayrıca 4'ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada 335 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 25 şüpheli de gözaltına alındı. Uygulamada 139 bin 129 araç kontrol edilirken, 4 bin 579 araca işlem yapıldı, 562 araç da trafikten menedildi.

Ayrıca uygulamada 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 kuru sıkı tabanca, 62 mermi, 6 kesici/delici alet, 83,5 gram esrar, 1.503 gram eroin, 84,4 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 2 adet ecstasy, 6 adet sentetik ecza, 28 adet tarihi eser, 94 paket kaçak sigara ve 48 litre kaçak içki elde geçirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Türkiye, Huzur, Güncel

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