81 İlden 81 Öğretmene Göre "Öğretmen Olmak"

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:17



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:17

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler anısına, 81 ilden 81 öğretmenin katılımıyla "öğretmen olmak" temalı kısa film hazırlandı.İlçede Öğretmenler Günü programı hazırlaması için görev verilen Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğretmenleri, şehit öğretmenleri unutmamak ve unutturmamak, öğretmenlerin kendi günlerinde kendilerini ifade edebilmeleri amacıyla kısa film hazırlamaya karar verdi.Okulun müdür yardımcısı Nurettin Bekiroğlu koordinatörlüğünde çalışma başlatan öğretmenler, arkadaşlarının yardımı ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin 81 ilinde öğretmenlere ulaşılarak kısa videolar çekmelerini istedi.Farklı şehirlerdeki öğretmenler, görev yaptıkları kentin özellikleriyle "öğretmen olmak" temasını anlattıkları çekimleri Çankırı'daki öğretmenlere gönderdi.Çankırı'da bir araya getirilen görüntülerden oluşturulan kısa filmde, şehit öğretmenler hakkında da bilgi aktarıldı.Filmde, Batman'daki terör saldırısında şehit düşen öğretmen Aybüke Yalçın'ın sesinden "Mağusa Limanı" türküsüne de yer verildi.Yaklaşık 20 dakika süren filmde Çorum'daki öğretmenler, şehit Aybüke Yalçın'ın, Gümüşhane'deki öğretmenler ise memleketine giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabri başında öğretmen olmayı anlattı.Film, ilçede 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek programlarda gösterilecek."Meslektaşlarımız büyük duyarlılık gösterdi"Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Öğretmenler Günü kapsamında farklı ve farkındalık oluşturacak bir proje geliştirmek istediklerini söyledi.Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ilindeki 81 öğretmenden kendi günlerinde kendilerini anlatan kısa videolar istediklerini, özellikle şehit öğretmenlerin mezarı başında çekilen videolarla onları anmayı amaçladıklarını dile getiren Nurettin Bekiroğlu, başarılı bir çalışma gerçekleştirildiğine işaret etti.Türkiye'nin her ilinden öğretmene ulaşma sürecinin zorluğuna değinen Bekiroğlu, "Öğretmen arkadaşlarımıza ulaşmak ve istediğimiz filmin hazır hale gelmesi zamanımızı epey aldı ancak meslektaşlarımız büyük duyarlılık gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Konya'daki öğretmenimiz Mevlana, Amasya'daki öğretmenimiz Ferhat ile Şirin, Niğde'deki öğretmenimiz şehit Ömer Halisdemir'den bahsederek öğretmenliği tanımladı. Bu şekilde farkındalık yaratarak güzel bir çalışma yapmayı amaçladık." ifadesini kullandı.Bekiroğlu, film ile öğretmenlerin kendilerini ifade edebilmeleri ve şehit öğretmenleri öğrencilere hatırlatıp her daim gönüllerinde yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.