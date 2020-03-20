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81 ilden 81 okula Kahramankazan balı desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların tatil dönüşü ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesi vermesinin ardından, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 81 ilde 81 okula ilçenin meşhur balından göndereceklerini açıkladı.

20.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:08
81 ilden 81 okula Kahramankazan balı desteği
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların tatil dönüşü ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesi vermesinin ardından, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 81 ilde 81 okula ilçenin meşhur balından göndereceklerini açıkladı.
Kendisi de eski bir öğretmen olan ve İlçe Milli Eğitim Müdürüyken Belediye Başkanı seçilen Oğuz, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Konuyla ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulunan Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un tatil dönüşü ilk teneffüsün 40 dakika olacağını söylemesi üzerine kendisinin de buna destek olmak için böyle bir karar aldığını belirtti.
Belediye Başkanı Oğuz, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde Sayın Milli Eğitim Bakanımızın çok güzel bir paylaşımı olmuştu. Tatil dönüşünde ilk teneffüsün 40 dakika olacağını ifade etti Sayın Bakanımız. Tabi ben de eski bir öğretmen olarak bu haberin öğrenciler açısından büyük bir sevinçle karşılandığını gözlemliyorum. Bizler de bu güzel habere bir katkıda bulunmak için Sayın Bakanımızın söyledikleri o 40 dakikalık ilk teneffüste Türkiye arıcılığının başkenti olan Kahramankazan'ımızdan öğrencilerimize ikram etmek üzere ilçemizin o meşhur balını kendilerine göndereceğiz. 81 ilimizde 81 okulumuzda bu ballar öğrencilerimize ikram edilecek ve öğrencilerimizin bu uzun teneffüs haberine gösterdikleri sevince biz de ortak olacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ziya Selçuk, Güncel

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